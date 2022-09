Minden korosztály kedvére csemegézhetett a szilvás ételekből, készültek különböző sütemények, lekváros laska, gombóc és derelye, a tizennyolc év fölöttiek pedig szilvapárlatot is fogyaszthattak. Utóbbi ivásból nem rendeztek versenyt, de gombócevésből igen, és volt még totó játék is. A kézműves vásárban is lehetett szilvalekvárokat kapni, de aki megunta a szilvát, az borsodnádasdi molnárkalácsot, csokvaományi túrós lepényt, vagy tündérkalácsot is csemegézhetett, ha pedig az édeset már nem kívánta, akkor kóstolhatta a sajtokat.