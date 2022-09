Negyedszázada működik Hatvanban a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub. A szeptember 13-án tartott jubileumi ünnepségről Berkes Jánosné klubvezető számolt be portálunknak, kiemelve, hogy a mintegy száztíz tagot számláló klub jelenleg is nagyon aktív.

– A keddi ünnepségünkön százhetvenen vettek részt, ebből hetvenen meghívott vendégként – részletezte Berkes Jánosné. – Tizenegy vendégklub képviseltette magát, nemcsak Heves megyéből. A nap során köszöntöttük az alapító tagokat, akik közül tizenketten még most is élnek, sőt ketten jelenleg is vezetőségi tagok. A klubunk első huszonöt évének történetét Ficsor Joachimné alapító tag, aki tizenegy éven át volt a közösségünk vezetője, és magam ismertettük. Köszöntőt mondott többek között Szentes Bíró Ferenc, a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége elnökhelyettese, Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöke és Horváth Richárd, Hatvan polgármestere. A délelőtti, másfél órás színes műsort klubunk nyitó- és zárótánca foglalta keretbe. Magyar nóták hangzottak el a népdalkörünk előadásában, Karácsony Jánosné tagunk erre az alkalomra írt saját versét adta elő, de felléptek a hatvani zeneiskola növendékei, s az önkormányzattól is érkeztek előadók. Délután ajándékokat adtunk át azok számára, akik nagyon sokat tettek a klubért, jutalmaztuk többek között az alapító tagokat és Horváth Richárdot is, a fellépő vendégeink pedig emléklapot kaptak – foglalta össze Berkes Jánosné.