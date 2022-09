Tiszta víz és tisztálkodási lehetőség

Az ukrajnai konfliktus és a növekvő menekültszám miatt a kárpátaljai lakosság egy része nehezen jut nap mint nap tiszta ivóvízhez, tisztálkodási, mosási lehetőséghez. Ebben nyújt számukra segítséget a PET Kupa szakemberei és külső szakértők által fejlesztett mobil víztisztító konténer. A mobil vízvételi pont többféle funkciót képes ellátni, víztisztítója a Tisza vizét fogyaszthatóvá teszi, de mosási, zuhanyzási lehetőséget is nyújt, illetve teakonyha is található benne, így egyfajta közösségi pontot is jelent a használók számára. A konténer emellett hulladékgyűjtőként és újrahasznosítóként is funkcionál, ahol a lakosság leadhatja az összegyűlt hulladékot.