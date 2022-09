– Ma kaptam a Volántól választ így az előterjesztést módosítani szeretném, ugyanis a busztársaság javaslatokat tett, illetve néhány az előterjesztésben vázolt problémát meg is oldott. Úgy dolgoznám át az előterjesztést, hogy a környéken élők igényeinek, illetve a Volán javaslatainak is megfeleljen – mondta az előterjesztő, Orosz Lászlóné képviselő.

Szintén az ő kezdeményezése volt a Bem tábornok téri közpark fejlesztés, amelyet még a kampánya alatt ismertetett.

– A környéken egyetlen játszótér található, a Rózsa Károly és a Bem tábornok utca kereszteződésében. A játszótéren elfogadható állapotban vannak az eszközök, némi karbantartás azonban szükséges lesz. A játszótér elsősorban kicsi gyermekek kikapcsolódását szolgálja, viszont igény jelentkezett – elsősorban a Tizeshonvéd utca és a Vörösmarty utcai társasházak részéről – arra is, hogy akár nagyobb gyermekek, családok is igénybe vegyék ezt a területet, ahol olvasni, beszélgetni lehet. A Vörösmarty utca forgalma óriási, a családok örömmel vennék, ha közel az otthonukhoz olyan zöld terület állna rendelkezésükre a közelben, amelyet a nap bármely szakában használhatnának. A Rózsa Károly utcai játszótér mellett, közvetlenül hozzá kapcsolódva található egy kihasználatlan, közel 500 négyzetméteres terület, amely némi tereprendezéssel, átalakítással alkalmassá tehető pihenőpark létrehozására első ütemben. Ennek költsége az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének (EKVI) ajánlata szerint 2,5 millió forint. Ez az összeg olyan tereprendezési munkálatokat tartalmaz, amelyek elvégzését követően szinte azonnal használatba vehető a park. A következő évben pedig olyan eszközök felállítása lenne a cél, amely alkalmas lehet nagyobb gyermekek szabadidős programjainak eltöltésére is. Szintén a lakosság igényeihez igazodva kisebb méretű drótkötélpálya, netán teqball asztal felállítására is lehetőség nyílna. Arra kérem a bizottságot, hogy a 7. számú választókerületi képviselői alap terhére hagyja jóvá az árajánlatban szereplő összeget – ismertette Orosz Lászlóné.

Hacsi Tamás építész, a bizottság tagja kiemelte, nem tartja eléggé kidolgozottnak a javaslatot, nincs helyszínrajz, nem követhető, hogy mi az, amit elbontanának, pontosan hogyan alakítanák ki a parkot. Érdeklődött, hogy a parkfenntartás kinek a feladta lesz. Orosz Lászlóné jelezte, hogy a közgyűlésig ezt igyekszik pótolni, a parkfenntartás pedig az EKVI feladata lesz. Punyi Imre bizottsági tag arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel forgalmas út mellett található a játszótér, kerítésre is szükség lenne.

– Valamint úgy tudom, az Egri Városi Sportiskola lebonyolításában Mirkóczki Ádám polgármester oda tervezett egy több száz férőhelyes sportcsarnokot. Ezzel összhangban van a pihenőpark terve? – kérdezte.

Gál Sándor, a városüzemeltetési iroda vezetője elmondta, naprakész információi neki sincsenek a jégcsarnokról. Úgy tudja, azt a projektet felfüggesztették, így szerinte nem befolyásolja a pihenőpark létrehozását. Punyi Imre szerint viszont a sportiskola honlapján az olvasható, hogy a kétmilliárd forintos beruházás tervezés alatt áll. Erről azonban dr. Bánhidy Péter jegyző sem rendelkezik semmilyen információval. Orosz Lászlóné parképítési javaslatát végül támogatta a bizottság többsége.

Portálunk a tervezett jégcsarnokról pedig érdeklődik a sportiskola vezetésétől és a polgármestertől.