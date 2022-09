Több napon át várja az érdeklődőket a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál

Szeptember 16. és 18. között rendezik meg Gyöngyös Fő terén a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivált. Pénteken 17 órakor a Vidróczki Néptáncegyüttes műsora nyitja a szüreti napokat, majd az Attitude Táncműhely fellépése következik. Ezután Hevesi Tamás, utána pedig az Apostol együttes koncertezik. A napot Petró zárja DJ-partival.

Szombaton 15 órától Báder Ernő cigányzenekara muzsikál, közreműködik Denk Viktória és Jenei Gábor. Ezt követően, sorrendben, a Bellydance Artistique, a BlackJam, Betty Love, a Fiúk, s végül a Wellhello lép fel. Az esti DJ-parti házigazdája Soldier lesz. Ezen a napon kerül sor a XXII. Görgényi László főzőversenyre is. Déltől a Görgényi László főzőverseny veszi kezdetét szintén Gyöngyösön. A Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál keretében megtartott megmérettetésen gulyás és/vagy pörkölt kategóriában lehet majd nevezni.

Vasárnap 15 órától a Cloud Factory lép színpadra, majd Fitt Kriszti, a Gyöngyösi Játékszín, a Fortuna TSE, Erox Martini, a Platon Karataev következik, a háromnapos fesztivált pedig a Kiscsillag koncertje zárja. Ezen a napon a legifjabbakat gyereksziget várja a szomszédos Hanisz téren, ahol mesekert, gyerekszínház és -koncert lesz. A fesztivál ideje alatt a Mátrai Hegyközség borászai, kézműves kirakodóvásár, vidámpark, valamint gasztroudvar várják az eseményre látogatókat.

Felsőtárkányban is hosszú programsorozattal készülnek

Péntektől vasárnapig tart a II. Felsőtárkányi Borünnep. Nívós borászatok és neves előadók, koncertek várják az érdeklődőket a tóparti rendezvénytéren. Péntek este többek között a Mohikán zenekar, szombaton a Felsőtárkányi Fúvósok és a Ladánybene 27, vasárnap pedig a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes bemutatója gondoskodik a remek hangulatról, és lesz táncház is az Egerszalóki Tekergő Zenekar közreműködésével.

Hatvan

A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy már nem csak havonta egyszer érhető el új szabaduló szobás játékuk Hatvanban, hanem év végig folyamatosan szerdától szombatig nyitvatartási időben. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban tartandó Időutazás 71-be címmel ellátott játék témája az 1971-es Vadászati Világkiállítás.

Eger

A szombati Szüreti Pincetúra az egri Szépasszony-völgyben indul, lényege, hogy végig kell kóstolni a völgyet és játszanak. Térjenek be minden lila zászlós pincébe és étterembe, kóstolják meg a finomabbnál finomabb borokat és ételeket, gyűjtsék össze a szükséges információkat, alkossanak képet és nyerjenek. Az eseményhez 12 helyszín kapcsolódott be. A legalább hat állomást felkereső túrázók jogosultak sorsoláson részt venni, melynek díja egy nagy értékű borvacsora az egyik lila zászlós étteremben négy ember részére. A piknikparkban párhuzamosan képzőművészeti forgatag lesz tűzzománccal, kerámiával, festészettel, grafikával, szobrászattal, üvegre festett mandalákkal. A szervezők állatsimogatóval, fajátszótérrel és kézművesvásárral is készülnek.

Szeptember 17-én, a XVII. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó részeként délután 2-től a Bartakovics Közösségi Házban konferenciát tartanak. Dr. Kerényi Zsuzsanna diabetológust hallgathatják meg az érdeklődők. Szűréseket Eger Civil Ünnepén az Egészségszigeten végeznek, például vércukorszintet, koleszterint néznek, és szívdiagnosztikát is végeznek. Aznap este 8-kor veszi kezdetét a cukorbetegek bálja, szintén a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A rendezvényre minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak.

Szihalom

Járási egészség- és családi napot tart a Kis Bocs Egyesület szeptember 24-én, szombaton a művelődési házban. Az eseményre a belépés díjtalan, egyedül Pál Feri atya Szorongástól az önbecsülésig című előadására kell jegyet váltani. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt hasznukra válik, ha ellátogatnak a programra. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, egyebek között felhívják a figyelmet a méhnyak- és emlőszűrés fontosságára, beszélnek a védőoltásokról is. Lehetőség lesz méréseken is részt venni, például vércukor- és testtömegindex-adatokat néznek, valamint tanácsadást tartanak az egészséges táplálkozásra vonatkozóan.