Trianon után, mivel az ország elvesztette magasabb hegyeit, a Mátra lett az őszi, téli hegyi túrák, kirándulások kedvelt terepe. Korábban az ismeretlenség homályába burkolózott a hegység. Az úri társaság az első világháború utáni években azonban már szívesen pihent az itteni Pagoda Hotelben, a Magyar Királyi Gyógyintézetben vagy vett ki szobát Galyatetőn. A Galyatetői Nagyszálló 1936–39 közt épült, elsősorban a polgári középosztály számára – s úgy tudni, azért is, hogy itt kúrálhassák Horthy Miklós lányát, akit tüdőbaj kínzott.

A magyar betegségként (Morbus hungaricus) is ismert tbc a kormányzó lányát is utolérte: Horthy Paulette előbb a semmeringi tüdőszanatóriumban küzdött a kórral, majd Egyiptom forróságában keresett gyógyulást, mindhiába. Gróf Károlyi Gyula felesége, az elegáns, karakteres arcú Paulette fiatalon, 37 éves korában, 1940-ben hunyt el, a kenderesi családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. A gyászos esemény után egy évvel az ő történetére rímelő filmet forgattak a Galyatetői Nagyszálló teraszán és parkjában. A Havasi napsütés című filmben Tolnay Klári játssza a bundában napfürdőző Fifikét, akit végül legyűr a kór. A film – melyben Turay Ida és Csortos Gyula is szerepel – legfeljebb naiv bájával vonzza a mai nézőt, ám az kiderül belőle: akkoriban nagyvilági élet folyt a szállóban, amely kellemes hotel és szanatórium is volt egyben. Az úrihölgyeket síoktató és parkett-táncos szórakoztatta, a merészebbek ródlizhattak, síelhettek, hógolyót gyúrhattak. A szálloda orvosai panaszkodtak, hogy nem veszik komolyan a gyógyulást a vendégek: csak a szakács főztje érdekli őket meg a dzsessz…

A Fortepan felvételei, melyeket Somló Cecília, Erky-Nagy Tobor, Magyar Pál és Jankó András ajánlott fel, a harmincas, negyvenes években készültek a kedvelt mátrai üdülőhelyeken pihenő társaságokról.

