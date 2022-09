A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) tájékoztatása szerint a forgalom dinamikájának fenntartása és a biztonságos közlekedés érdekében itt turbó körforgalmú csomópontot építenek. A nyugati elkerülő út kivitelezője, a HE-DO Építő Zrt. Útépítés Akadémia nevű weboldalának szakmai tájékoztatása szerint kétszer két sávos főút esetében már nem kielégítő a körforgalom előtt beszűkített, az egysávos körforgalom után pedig ismét többsávosra nyíló megoldás. A szakportál szerint a kétsávos koncentrikus körforgalmakban, amelyekben terelővonalak választják el a két sávot, több a bizonytalanság, a veszélyes sávváltás az autósok részéről.

Mint közlik, a továbblépés a spirális körforgalom megjelenése volt, ahol változó sugarú felfestéssel, szükséges helyeken záróvonallal irányították a közlekedőket. Itt a belépő sáv már szabályozta a kilépési irányokat, de megmaradt a szabálytalan, balesetveszélyes sávváltások elvi lehetősége. A legbiztonságosabb, a kockázatos sávváltásokat gátló, a forgalmi sávokat fizikailag is elválasztó megoldás a turbó körforgalom. A spirális és a turbó körforgalomban a közlekedés szabályai hasonlóak, a különbség a forgalmi sáv kialakításban van. A spirálisban a felfestés változó sugarú, míg a turbónak állandó sugarú íve van, és a nem kívánatos sávváltásokat a záróvonalon felül a két forgalmi sáv között telepített félgömbök is gátolják.

Az új körforgalom építése ideiglenes forgalomterelések mellett zajlik. Jelenleg az első ütem van érvényben, ami azt jelenti, hogy a 3-as főútról a gyöngyöshalászi útra nem lehet balra nagy ívben kanyarodni, s Gyöngyöshalász felől sem lehet balra, Budapest felé fordulni. Gyöngyös önkormányzata arról tájékoztatott a napokban, hogy emiatt megváltozott a forgalmi rend a déli városrészen is. Aki a városból Gyöngyöshalász felé szeretne autózni, az a Kenyérgyár út, Ipar út, Déli Külhatár út útvonalon át teheti meg.

A Volánbusz Zrt. közlése szerint a Gyöngyöshalász, illetve a megye, az ország déli régiói irányába közlekedő helyközi járatok is ezen a terelt útvonalon haladnak Gyöngyös belterületén. Mivel a forgalomkorlátozás miatt a Volán-telep megállóhelyet jelenleg nem érintik a járatok, a busztársaság arra kéri az utasokat, hogy felszálláshoz helyette a Kenyérgyár megállóhelyet vegyék igénybe.

Ezzel párhuzamosan a nyugati elkerülő út hiányzó nyomvonalán is építik az utat. Horváth László, a térség országgyűlés képviselője közlése szerint a munkagépek a humusz leszedésével a napokban megkezdték a földmunkákat. A honatya már korábban beszámolt arról is, hogy a kötelező régészeti kutatás a nyáron befejeződött, a szakemberek nem bukkantak olyan leletre, amelynek a feltárása időben hátráltathatta volna az útépítést. A nyomvonalat a tűzszerészek is átvizsgálták, s elvégezték a kötelező lőszermentesítést.

Horváth László ezen a héten arról is tájékoztatott, hogy a kormány hétfőn közzétette azokat a hazai, saját forrásból tervezett fejlesztéseket, amelyeknek a megkezdését elhalasztja, de a döntés a gyöngyösi nyugati elkerülő út építését nem befolyásolja, az rendben folytatódik a jövőben is.

Az elkerülő út műszaki tartalmát korábban Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója ismertette. Eszerint a beruházás során elvégzik a tizenhat éve megépített, a 2406 jelű úttól tartó nyugati elkerülő út felújítását 2986 méteren, továbbá a felújított út folytatásaként 1539 méter hosszon épül új útszakasz, egészen a 3-as számú főútig, melyhez a most épülő turbó körforgalommal csatlakozik. Az új szakaszon még két másik körforgalon épül, az egyik a 3-as főúttól északra tervezett belterületi utaknak ad csatlakozási lehetőséget, a másik pedig a Déli Külhatár utat és a 3203 jelű utat csatlakoztatja be a 3-as főútra. Két patakhíd is épül, egy 12 méter támaszközű híd a Tarján-patak felett és egy 15 méter támaszközű a Gyöngyös-patak felett.

A projekt során felújítják továbbá a 3-as főúton található Nagy-patak hidat, amelyen szigetelés- és burkolatcserét hajtanak végre. Kijavítják a felső szerkezetet, új szegélyeket építenek be. Az elkerülő út koronaszélessége jellemzően jellemzően tíz méter, útburkolat-szélessége hét és fél méter lesz. Megépül két keresztező földút a Gyöngyös-rédei víztározó déli részénél 182 méter hosszban, valamint két párhuzamos földút 325 méteren. A munka nagyságát mutatja, hogy 6500 köbméter aszfaltpálya-szerkezet épül. A növényzet pótlására százhúsz fát és 8500 cserjét ültetnek a munkák végeztével. A gyöngyösiek nyugalmát 1330 négyzetméternyi zajvédő fal emelése biztosítja majd. A magyar állam finanszírozza a beruházást, amelynek összköltsége a nyugati elkerülőhöz kapcsolódó belvárosi utak felújításával együtt ötmilliárd forint.