Az első félévre összeállított múzeumpedagógiai programok egy részét Földi Viktória, a vármúzeum közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezetője ismertette.

– A tanév első felére számos programmal készülünk az érdeklődőknek – közölte. – Szeptembertől decemberig négy őszi tematikus foglalkozásunk lesz, melyek mindegyike egy-egy téma köré szerveződik. Ezen kívül rendezünk még tarisznyavári mulatságok néven családi napot szeptember 24-én, melynek címe Török örökség. Idén a török történelmi korszakot, a török kori kultúrát ismertetjük meg. A jelenlévők tárgyakat készíthetnek fazekas segítségével, festhetnek, csuhéból játékot is készíthetnek. Állatsimogatóval is készülünk a kisebbek számára. Zene és tánc repíti vissza a résztvevőket a régi időkbe.

Elmondta továbbá, hogy alkotókört is szerveznek általános iskolásoknak, minden héten kedden délután fél 4-től 5 óráig a Várműhelyben. A foglalkozáson a gyerekek különböző művészeti technikákat ismerhetnek meg. Rengeteg ismeretet szerezhetnek a történetmesélés során, utána rajzokat, festményeket készítenek a hallottakról. A középiskolások és felnőttek részére tűzzománc műhely lesz elérhető. Az alkotókörön a résztvevők megismerkedhetnek a zománcozás technikájával. Szeptember 29-től december 8-ig minden csütörtökön délután egytől hat óráig tartják meg a foglalkozást.

– A vár-családi - kör múzeumi környezetben ad a családosok részére tartalmas, élményekkel teli délutánt. Célja annak bemutatása, hogy miként éltek az egri lakosok a török korban, milyen eszközöket használ egy régész, illetve miként ünnepelte akkoriban a karácsonyt egy polgári család. Tárgyak készítésére is van lehetőség, s azokat hazavihetik a résztvevők. Rajzpályázatot is hirdetünk a népmese napja alkalmából. Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóján az egyik meséjét választottuk témának. Muci, a kis róka történetéből kell egy jelenetet vagy egy szereplőt szabadon választott technikával megalkotni – hangsúlyozta Földi Viktória.

Kiemelte, hogy a vármúzeum ismét csatlakozott a múzeumok őszi fesztiválja országos rendezvénysorozathoz. Annak célkitűzése, hogy bemutassa a múzeumok szerepét a társadalmi, gazdasági és természeti szempontból fenntartható fejlődés megvalósításában. Az október 3. és november 11. között tartandó kilenc program is ennek a jegyében zajlik majd.

A Gárdonyi emlékév őszi eseményeit dr. Kelenik József szakmai igazgatóhelyettes ismertette.

– A projekt fő célja, hogy az író életében megjelent Egri csillagok regény négy szövegváltozatát egy könyvben megjelentessék. Kutatásokat terveznek a regény irodalomtörténeti vonatkozásaival kapcsolatban. Múzeumpedagógiai módszertani kutatások is lesznek, hogy segítsenek az Egri csillagok regényt és a Gárdonyi életművet oktató pedagógusoknak – sorolta az igazgatóhelyettes.

Múzeumpedagógiai programokkal is készülnek az emlékév keretében. Lesz például literatúra a csillagokba egri óvodásoknak és iskolásoknak, mesejáték a Gárdonyi-kertben, Gárdonyi-kuckó és Rejtély a Gárdonyi-házban. Végvári konferenciát tartanak október 12-13-án, melynek címe Végvár és kultúra. Középpontjában a hadi, gazdasági, építészeti tudás és a műveltség szerepe a végvárrendszer életében lesz.

Október 11-én újabb sajtótájékoztatót tartanak az utána következő programokról.