Mint mondta, mindig szívet melengető találkozni a csodaszép babákkal, és nagy öröm számukra, hogy ajándékcsomaggal segíthetik őket már életük első napjaiban.

A Kis Bocs egyesületnek Baba-Mama klubja is működik Szihalmon. Ennek részeként zenés és fejlesztő foglalkozásokat is tartanak, s a most meglátogatott újszülötteket is szívesen látják a csoportban.