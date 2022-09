Az események ekkor már több helyszínen zajlottak. A gyerekek ádáz zoknicsatát vívtak a várdomb tövében, a küzdelembe a hagyományőrző vitézek is bekapcsolódtak. Kevéssel arrébb sorakoztak fel érkezési sorrendben a Chrono Classic oldtimer autók Domonyvölgytől Egerig tartó túrájának résztvevői. A sokaság közelről megcsodálhatta a különleges veterán járműveket. A nagyszínpadon közben Hadzsi Dávid énekelt, harmonikán kísérve dalait. A Fabatka portán is nyüzsgés volt, egész nap népi játszótér várta a gyerekeket, de a gyermeki lélekkel megáldott felnőtteket is. A helyi termékek és a kirakodóvásár utcájában pedig nemcsak vásárolni, de ételt, italt kóstolni is lehetett.