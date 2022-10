Ismét nyeregbe pattanva keményen nyomni kell a pedált 3,5 kilométeren keresztül a Gerenna- várig. A pihenő itt is jól jöhet, és az időt kihasználva érdemes felkeresni az egykori vár romjait.

Túránk 12,5 kilométerénél 870 méteres magasságban megérkezünk az Olasz-kapuhoz. Az út folytatására több lehetőség is adódik, mivel itt keresztezi utunkat a piros kerékpáros jelzés. Jobbra kanyarodva Eger irányába is visszatérhetünk Szilvásváradra, ahol elkezdődik az igazi Bükk-fennsíkra jellemző sziklás-köves erdei út, egyenesen tovább pedig a Nagy-mező, Bánkút lehet úti célunk, megismerve a páratlan fennsíki formákat. Vagy akár Szilvásváradra is visszatérhetünk a már megtett úton.

Az aszfaltozott út kátyúinak nagy részét 2022 nyarán kijavították, így kényelmesebben és biztonságosabban kerékpározható a forgalom előtt útdíj ellenében megnyitott útszakasz. A túrára elektromos kerékpár használata javasolt.