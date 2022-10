Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) képviselő a csütörtöki közgyűlésre alapokmány módosítást készített elő. Mint írta, három dolgon szeretne változtatni

– A korábbi rossz precedensek tapasztalataiból okulva úgy gondolom, egyértelműen szabályozni kell, hogy az ülés vezetése nem egyenlő a polgármester általános érvényű és korlátlan felszólalási jogával – fogalmazott Orosz Lászlóné a rendelettervezetben.

Kiemelte, rendszeresen visszatérő probléma, hogy az ülést elnökként vezető polgármester nem ülésvezetői jogait gyakorolva, kizárólag a napirendi pont tárgyalásához kapcsolódóan, inkább a személyes értékítéletét, az általa relevánsnak tartott információkat közli, így valójában képviselői felszólalásokat tesz. Mindezt a képviselőkre irányadó mennyiségi- és időkorlátok teljes figyelmem kívül hagyása mellett, vagyis korlátlan felszólalási jogot gyakorol egy olyan körben, amely nem az ülés vezetéséhez kapcsolódik.

– Ezzel a képviselőkhöz képest olyan többletjoggal hatalmazza fel saját magát, amelynek nincs rendeleti alapja. A fenti gyakorlat napirendi pontonként akár 10-15 hozzászólást is jelent, időkorlát nélkül, kizárólag olyan körben, amely nem kapcsolódik az ülésvezetői jogosítványokhoz. Ezt a szokását a polgármester az előterjesztéseknél az előterjesztő személyétől függetlenül gyakorolja – emelte ki. Szerinte szét kell választani a polgármester ülésvezetői, és mint a közgyűlés tagját megillető felszólalási lehetőségeit, mivel az, hogy az ülésvezetéshez kapcsolódó kérdésekben időkorlát nélkül felszólalhat, nem jelenti azt, hogy a közgyűlés tagjait egyenlő módon megillető felszólalási lehetőséghez képest többlet jogosítványokkal rendelkezne.

Másodsorban az egyszemélyi döntések ellen lépne fel, mert szerint Mirkóczki Ádám a hulladéktársulással kapcsolatban egyedül hozott fontos döntéseket.

– A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az Önkormányzat a tagja, nem polgármester, a társulási tanácsban viszont úgy tesz javaslatot és úgy szavaz egyszemélyben, hogy a közgyűlés ezekben a kérdésekben nem tud állást foglalni, és nem rendelkezik információkkal, holott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás van annyira fontos kérdés minden egri számára, hogy ezzel a testületet nem lehet kikerülni. A polgármester is a közgyűlés egyik szerve! Emiatt úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek is legyen lehetősége állást foglalni a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kérdésekben – kérte. Harmadrészt kiemelte, sokszor bizottsági ülésre, egyeztetésre sem jutnak be a hivatalba, nincs aki beengedje a képviselőket mióta beléptetőkapus rendszer van.

– Ismételten hangsúlyozom, hogy a hivatal is a képviselő-testület egyik szerve, nem vitatható el képviselők belépési joga az önkormányzat székhelyére – írta az előterjesztésben, amelyről csütörtök reggel dönthet a testület.