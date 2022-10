A gázárkedvezmény iránti kérelmek is leadhatók a kormányablakbuszban, adta hírül pénteki közleményében a Heves Megyei Kormányhivatal. Közlésük szerint A kormányablakbuszok révén nemcsak a személyi okmányok, így a jogosítvány, az útlevél, a személyi igazolvány cseréje, pótlása, készítése intézhető a kistelepüléseken is, előzetes időpontfoglalás nélkül, de a lakcímváltozás bejelentése is.

A kormányablakbuszok szolgáltatásai közé tartozik a családtámogatással, nyugdíjfolyósítással és egészségbiztosítással kapcsolatos kérelmek átvétele, a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap készítése, a nagycsaládosok gázárkedvezmény iránti kérelmének átvétele. A közlemény hozzáteszi, hogy a bankkártyás fizetés a mobilizált ügyfélszolgálaton is biztosított. Az elkészült okmányokat postai úton küldik meg.