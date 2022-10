Gyöngyösön szombat reggel vágott neki a Fő tértől Farkasmályig vezető sétájának az a csoport, amely így csatlakozott a Világ Gyalogló (Hó)Nap nemzetközi kezdeményezéshez. Az akció megszervezése az Association For International Sport for All (TAFISA) nemzetközi szervezet versenykiírása alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálásával a Vachott Sándor Városi Könyvtár nevéhez fűződik.

A program célja a gyaloglás mint egészséges testmozgás népszerűsítése mellett a helyi épített és természeti értékek, nevezetességek megismerése. A gyalogtúrára vállalkozók megismerkedhettek többek között a Szent Bertalan templom, a zeneiskola. az Almásy ház, az Erzsébet templom, az Orczy kastély és a gimnázium épületével, a Mátravasúttal. A farkasmályi célban a látottak, hallottak alapján kvízjátékban mérhették össze a tudásukat a résztvevők.