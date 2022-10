"Az író halálának, mennyei születésnapja centenáriumának vigíliáján rendezett ünnepi emlékezés" moderátora a Líceum kápolnájában Cs. Varga István, irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott irodalomtanára volt. A professzor portálunknak azt mondta: valamikor nem a mai szemlélet szerint szokták a születést és a halált ünnepelni. Ma a földi születésnapot ünnepeljük, az égiről meg elfeledkezünk. Az őskeresztényeknél ez úgy volt, hogy köszöntötték a földi születésnapot és ünnepelték a mennyei születésnapot.

– A Líceum Gárdonyi emlékezethely is: az írót a díszteremben ravatalozták fel, majd a székesegyház és a Líceum között ravatalra helyezték. Ezrek búcsúztatták, kísérték azon az úton, amely Budáról hadi útként vezetett az egri várba, ahol Dobó István, Balassi és a többiek is lovagoltak és elhaladtak a Ferences templom előtt, amely a kedves temploma volt a Gárdonyi családnak – mondta az irodalomtörténész.

A professzor szerint fontos az összefogás, amely akkor megnyilvánult: az érsek szentelte be az érckoporsóját és itt a polgári réteg részéről Setét Károly mondott a halandók között halhatatlan Gárdonyiról búcsúbeszédet. Ez is mutatta – beleértve a Kosztolányi féle gyönyörű búcsúbeszédet is –, hogy Egerben egy város búcsúzott, nagy egyetértésben, mert tudták kitől búcsúznak, de a magyar nemzet is búcsúzott tőle.

– Gárdonyi nemzettudat erősítő, kultúrát gazdagító, oktatásügyet képviselő, tudományokban is jártasságot mutató életműve ezért lehet számunkra nemzedékenként megújítható hagyaték. Óriási, sokrétű hagyaték. És a mi lelkiismereti vizsgánk abból áll, hogy tudjuk-e ezt élő, eleven örökséggé tenni – fogalmazott a professzor.

Az ünnepi eseményen Cs. Varga István mások között köszönthette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát, dr. Ternyák Csaba egri, és dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselőt, valamint Keller Pétert, az író dédunokáját.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy olyan épületben üdvözölheti a centenáriumi ünnepség résztvevőt, ahol Gárdonyi Géza maga is tanult. Egy olyan kápolnában, ahol ő maga is imádkozott, ahol az értelme és a lelke fejlődött.

– Egriként szerencsésnek érzem magam, hogy Gárdonyi városa az én városom is. Ahová mások az í­ró regényei miatt pár napra turistaként látogatnak el, én ott a mindennapjaimat tölthetem. Egriként a nyomában járhatunk, volt lakóhelyét is fölkereshetjük. Bármikor elidőzhetünk a kertben, ahová művei í­rása közben kinézett. Láthatjuk a városképet, amit ő is láthatott. Itt a Lí­ceumban olyan falak között dolgozhatunk, amelyek között ő készült hivatására – fogalmazott.

A rektor asszony beszélt arról, hogy az í­ró ebben az épületben tanult, itt kapta meg tanítói diplomáját, majd taní­tóként dolgozott, s folyóiratokat szerkesztett. Egyebek között a lap hasábjain hívta fel a figyelmet a modern pedagógia módszereire. Bejelentette: Gárdonyi Géza munkásságát tudományos konferencia keretében mutatja be az egyetem nyelv- és irodalomtudományi intézete november 10-én. A konferencia alkalmával adják át Gárdonyi posztumusz dí­szdoktori címét, amit Keller Péter, az író dédunokája vesz majd át.

Köszöntötte az emlékkonferencia résztvevőit az egyetem nagykancellárja, dr. Ternyák Csaba. Az Egri Főegyházmegye érseke külön köszönetét fejezte ki dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek a Barátok templomában tartott emlékmise megtartásáért, illetve azért, hogy előadást is vállalt a délutáni konferencián.

Dr. Ternyák Csaba személyes emlékeket sem nélkülöző beszédében méltatta az író tevékenységét, azt a – nehézségekkel is terhelt – emberi fejlődést, amely során az író beteljesíthette csodálatos küldetését. Szavai szerint nem véletlenül történtek meg ezek a dolgok, mindenben sok küzdelem van. Tudnunk kell, hogy Gárdonyi is emberi lény volt, neki is meg kellett küzdenie a döntéseiért, meg kellett harcolnia emberi gyengeségeivel, és minden döntéséért meg kellett küzdenie. Pont úgy, mint nekünk, fogalmazott.

– Gárdonyi Gézát nem csak mi egriek tartjuk magunkénak, hanem magáénak tartja őt az egész magyarság – összegezte az érsek.