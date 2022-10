Az egyik országosan ismert hírportálon a napokban megjelent egy írás Halmajugráról. A cikk szerint egy súlyos beteg kislány gyógykezelésére a falubeliek által gyűjtött pénzt ellopták, majd a feltételezett tolvaj házánál, ahogy a cikk írója fogalmaz, lincshangulat alakult ki. Az ügyről kérdeztük dr. Lakatos Rozália polgármestert, aki szerint a cikket író személy meglehetősen rossz színben tüntette fel a falujukat.

– A leírt tényeket valósak, de aki tud a sorok között olvasni, az a történteket félreértheti, ami meg is történt. Többen megkerestek már emiatt. Ami kisejlik a cikkből, az más, mint a valóság. Július elején egy öthónapos kislány megbetegedett, újra kellett éleszteni, majd Budapestre került a Bethesda Gyermekkórházba. Megkeresett a család, hogy tudnánk-e nekik segíteni a kislány létfenntartásával, gyógyulásával kapcsolatos költségek viselésében.

Egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen azonnal úgy döntöttünk, hogy a szükséges eszközöket és gépeket az önkormányzat megvásárolja.

Ennek ellenére a család is elkezdett adományt gyűjteni. Amikor a kislányt hazaengedte a kórház, kiadta számára a saját, hálózatról működtethető váladékleszívó készülékét, illetve a pulzoximétert addig, amíg nem kap saját eszközöket a család. A kislány szülei azonban igen vehemensen akkumulátoros készüléket követeltek tőlünk, méghozzá azonnal, hogy levegőre, illetve kontrollra vihessék gyermeküket Budapestre. Mi azt a hivatalos információt kaptuk, hogy a készülékre engedélyt kell kérni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, ami két-három hét alatt intézhető el. A család viszont úgy tudta a kórháztól, hogy letét ellenében előre ki lehet váltani az eszközöket. Ebből adódott félreértés, de közben megérkezett az engedély az eszközökre. Azonnal megvásároltuk azokat, a múlt héten át is adtuk a családnak, és minden mást, amit kértek. Pluszban kifestettük a kislány szobáját, új ajtót vettünk az ingatlanra. Ennek ellenére a család sokszor úgy fogalmazott az interneten, meg a cikket megjelentető médiának is, hogy mi nem akartunk segíteni. Ez azért rosszul érintett bennünket – fogalmazott dr. Lakatos Rozália.