A kertünk a későn érkezett, őszi csapadékbőségtől még javában virágzik, ám az első fagyok a virágoknak, a veteményesnek is odakoppintanak, ha nem figyelünk.

Mit tehetünk, hogy növényeink jól teleljenek, és tavasszal még erősebben térjenek vissza? Az agraroldal.hu segítségével erre adunk most tippeket.

Azt írják, sok minden történik a talajban, amíg meg nem fagy. Különösen oda kell figyelni az újonnan ültetett fákra és cserjékre, az évelők ágaira és a szívós tavaszi hagymákra. Mindezek a növények szorgalmasan növesztik gyökereiket, hogy lehorgonyozzák magukat a talajban. A földigiliszták és a talajmikrobák is még javában dolgoznak, és a szerves anyagokat a növényeknek szükséges tápanyagokká dolgozzák fel. Bár a természetnek megvan a maga módja annak, hogy megbirkózzon a hidegebb hónapokkal, néhány dolgot mi magunk is megtehetünk, hogy felkészítsük növényeinket a télre.

Az egyik kérdés, mi legyen az évelő növényekkel télen. Ezek évről évre visszatérnek, mindaddig, amíg szívósak, annak érdekében, hogy ezt a telet is átvészeljék. Érdemes letakarni őket! A szívós növények egyébként nem igényelnek sok erőfeszítést a télre való felkészítésükhöz. De ha az évszak során nagy a fagy és az olvadás, akkor a talaj kiszoríthatja a gyökereket. Takarjuk körbe a talajt apróra vágott levelekkel, vagy szalmaréteggel! Ez majd segíti a talajhőmérséklet kiegyenlítését. Néha a növény saját elhalt levelei segítenek megvédeni és gyökereit a hidegtől, ezért hagyjuk őket a helyükön jövő tavaszig.

Az egynyári növényekkel más a helyzet. Ezek csak egy szezont élnek a kertben, és nem élik túl a fagyos hőmérsékletet. Néhányukat hűvös évszakos egynyárinak nevezik, ami azt jelenti, hogy szívesebben nőnek és virágoznak, amikor a hőmérséklet alacsonyabb. Ide tartozik például a díszkáposzta. A meleg évszakos egynyáriak viszont szeretik a jobb időt. Mindkét fajta egynyári élettartamát meghosszabbíthatja, ha a régi lepedőkkel takarjuk le őket a fagy idejére. Addig kell ezeket a növényeket öntözni, amíg fagypont alá nem csökken a hőmérséklet. Amennyiben nem a földbe, hanem cserepekbe tárolókba vannak ültetve, garázsban, vagy más védett helyen jobban bírják.

Fáink és cserjéink könnyebben átvészelik a telet, ha jó állapotban vannak. Mind az örökzöld, mind a lombhullató fajok számára az egyik legfontosabb dolog, hogy még a talaj megfagyása előtt bőséges vizet adjunk nekik, különösen, ha az ősz száraz volt. Miután a talaj megfagyott, szórjunk szét szerves anyagokat, például aprított leveleket, legfeljebb hat hüvelyk vastagságig. Ez segít megőrizni a nedvességet a talajban - a növényeknek még télen is vízre van szükségük -, és megvédi a gyökereket a fagytól és kiolvadástól. Vágjuk le a sérült vagy beteg részeket, nehogy a hó és a szél súlyosbítsa ezeket a problémákat!