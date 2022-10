– Több, költségvetéssel összefüggő napirendet tárgyaltak az idei költségvetési rendeletről, a tavalyi beszámolójáról. Az energiaárak megugrása idején mire jutottak?

– Jól állnak energetikai szempontból a városi közintézményeink. Ez az egyik legfontosabb megállapítás is megfogalmazódott az önkormányzati ülésen. Látszik az intézményeink tevékenységén, hogy törekszenek a takarékosságra. A testületi ülésen is elmondtam, hogy mindezek mellett takarékossági tervet kell készítenünk. Szerencsére tehetjük ezt olyan körülmények között, amikor a számok azt mutatják: Füzesabony gazdálkodása stabil, tartalékokkal rendelkezünk.

– Megvitatták a város gazdálkodásának féléves beszámolóját. Mit tükröznek a számok?

– A legfontosabb konklúzió, hogy kiegyensúlyozott a város költségvetése, jól alakulnak a bevételek és a kiadások. A bevételi és kiadási főösszeg meghaladja a hárommilliárd 245 millió forintot, a június 30-i módosításokkal a hárommilliárd 338 millió forintot.



– Szó esett a szociális ellátások díjairól, a város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót is meghallgatták. Mit állapítottak meg?

– A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai számoltak be váro­sunk tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről, ami az elhangzottak tükrében jónak mondható. Megállapították, hogy a települést érintő fő veszélyeztetési tényező az M3-as autópálya, illetve árvízveszély szempontjából a Laskó-patak. A szociális ellátások térítési díjairól is szó volt. Arról határoztunk, hogy a magas üzemanyagárak miatt 150 forintos kiszállítási díjat vezetünk be. A helyi közétkeztetést ellátó Hungast Vital Kft. áremelés-engedélyezési kérését is elfogadtuk, így 10 százalékkal nőnek az árak. Ez a közétkeztetésben részt vevők kevesebb mint harmadát érinti, 70 százalékuk ingyenesen vagy kedvezményesen étkezik.

– Egyszer már megvitatták, most mégis újra napirenden volt az északi városrészre tervezett új bölcsőde építéséhez szükséges költségnövekmény kérése. Miért az ismétlés?

– Korábban, amikor a közbeszerzésen elfogadott legalacsonyabb ajánlat is magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg, megszavazta a testület a pluszforrás – 73 millió forint – igénylését, ám az államkincstár átcsoportosítást kért, így újra ráemelési kérelmet kell benyújtanunk. Ezért tárgyaltuk újra a kérdést.