– Emellett író-olvasó találkozókat szerveztünk és szervezünk is olyan könyvek köré, amik népszerűek közöttük. Évekkel ezelőtt indult egy olvasásnépszerűsítő online játék, melynek célja, hogy a szórakozáson túl tartalmazzon olyan elemeket, amiért a fiataloknak el kell látogatniuk a könyvtárba, vagy a feladat megoldásához szükséges elolvasni egy pár művet. Illetve könyvklubot is hoztunk létre fanatikus olvasók névvel, amelyre mindenkit szeretettel várunk – fejtette ki az egri könyvtáros.

Továbbá Szabó Eszter elmondta, hogy külső programokat is szerveznek, könyvtár a falakon túl címmel. Ennek célja, hogy próbálják egyre szélesebb körben elterjeszteni az olvasás élményét, ezért van strandkönyvtár és fiókkönyvtár is Egerben. Megtalálható még a Bródy JátékTár, ahol lehetőségük nyílik társasjátékok kikölcsönzésére is. Idén másodjára szervezték meg a Bródy-társas pikniket a városban, ennek keretében játékokkal, babzsákfotelekkel és könyvekkel települtek ki a város különböző helyszíneire, hogy ezzel szabadidős tevékenységet nyújtsanak az odalátogatóknak.

Gyöngyösön is arra ösztönzik az ifjakat, hogy vegyenek kézbe regényt, verseskötetet. A humoros videóik is sokat segítenek.

– A gyermek- és ifjúsági könyvtárat a fiatalok 16 éves korig díjtalanul használhatják. A nappali tagozaton tanulók, diákigazolvánnyal rendelkezők féláron iratkozhatnak be, de a Covid-időszaktól kezdve a középiskolások számára is ingyenessé vált a használat – emelte ki Borbélyné Babus Enikő, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár könyvtárosa. Ezentúl jelen vannak a közösségi oldalakon, valamint kisfilmeket készítenek, melyek között vannak különböző népek irodalmát feldolgozó és népszerűsítő rap-feldolgozások is.