- A mi Balatonunk is a világ közepe! nyilatkozta a Szabad Föld riportjában a polgármester, Udzeliné Murányi Enikő. Sokan a "kivagyi" Pestet is felcserélik, csakhogy a Heves megyei faluban lakhassanak. Vonzerőt jelent a fejlődés és a sok-sok rendezvény is, no meg persze a vidéki csend, nyugalom. A település népszerűségét jelzi, hogy jelenleg egyetlen eladó porta sincsen.

Megesett persze, hogy összekeverik a tavat és a falut: volt, hogy a betegszállító jármű a magyar tenger felé vitte a beteget a szűkebb hazánkban található község helyett - derül ki a cikkből.

Az országos lap riportja még számos érdekességet elárul, ami annak is izgalmas lehet, aki ebben a térségben él.