– A mai estét azért szerveztük, hogy kifejezzük azt, Eger és környéke is csatlakozik ahhoz a megmozduláshoz, ami az országban történik. A tanárok kiállása indította el, ehhez csatlakoztak a diákok, pedagógusok. A bölcsődétől az utolsó padig szeretnénk mindenkiért kiállni. Mindenki értékes és mindenki munkája fontos. A mai nap üzenete Magyarországon az, hogy miként tudunk békességgel egymásért tenni ma és a jövőben is, mindenkor – mondta portálunknak a tiltakozó rendezvényt megelőzően Fehérvári Csilla, az egyik szervező.

A demonstráción elsőként egyébként, a Himnusz elhangzása után, éppen ő szólalt fel, s – párhuzamot is vonva napjainkkal – megemlékezett az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Beszéde végén Fehárvári Csilla egyperces néma csendet kért a hősök emléke előtt tisztelegve.

Az ugyancsak a 1956-os forradalomra emlékező Mikó András sajátos párhuzamba állította a 66 évvel ezelőtt történtekhez vezető társadalmi viszonyokat a mai helyzettel, s egy ponton számon kérte Orbán Viktoron az 1989-es demokratát, aki akkor bátor kiállással követelte a szovjet csapatok kivonását Nagy Imre és társai újratemetésén.

A későbbiekben sorra váltották egymást tanárok és diákok a mikrofonnál, alapos indoklással megfogalmazva, hogy milyen változásokat szeretnének az oktatásban. A demonstráción végül felolvasták a követeléseket, azt a kilenc pontot, amely a fővárosban, s más városokban is elhangzott. Egyebek között érdemi és nyilvános párbeszédet kívánnak, hiteles tájékoztatást a kormány és közmédia részéről.

„Szüntessék be a pedagógusok lejáratását, az oktatási szereplők megfélemlítését! A kirúgott tanárokat azonnal helyezzék vissza! Megbecsülést a pedagógusoknak!" – hangzott el. De a kisebb terhelés tanárnak, diáknak, az önálló oktatási minisztérium visszaállítása, az érdekérvényesítő sztrájkjog visszaadása, a versenyképes és értékálló bérezés, az esélyteremtő minőségi oktatás biztosítása is a követelések között szerepelt. A szakmai szabadság, a korszerű nemzeti alaptanterv és a szabad tankönyválasztás is része volt az ismertetett elváráslistának.