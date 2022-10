- Napok óta csak kapkodom a fejem, ahogy érkeznek egymás után a gáz- és villanyszámlák az intézményeink részére. A huszonhat lakót számláló idősotthonban a villanyszámla havonta 505 ezer forintra rúg. A központi konyha számlája, - ahol napi több száz adag ételt főzünk a gyerekeknek és az időseknek - több mint fél millió forint kiadást jelent mostantól havonta. A közvilágítás havi díja egyik napról a másikra majd háromszorosára, 680 ezer forintra nőtt - sorolja az energiaárak elszabadulás miatti sokkhatást Kovács Béla, Tarnalelesz polgármestere.

- Naponta ellenőrzöm minden intézményünk fogyasztását, s ahol lehet, ott próbálunk takarékoskodni. Beállítjuk a vegyes tüzelésű kazánokat, már ahol megfelelnek a fűtési szabványoknak. Az orvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak, az óvodának működnie kell, tehát ezeken a helyeken csak a fűtési fokot tudjuk limitálni. Napszakonként szabjuk meg meg, mikor és hol lépheti át a 18 fokot a helységek hőfoka.

A volt pártház helyén működő rendőrség és a polgárőrség tagjai csak akkor és addig melegedhetnek az épületben, ha erre mindenképp szükség van. Ezt személyesen ellenőrzöm egy digitális, távvezérlésű hőszabályozó eszköz segítségével.

A Dankó telepen működő Csillagpontot eddig a legrászorulóbbak használhatták mosásra, tisztálkodásra. Mivel itt is horribilis számlák érkeztek, át kell gondolnunk ennek részleges működtetését - folytatja a sort.

Megtudjuk azt is, pénzügyi tartalékuk nincs a leleszieknek, hiszen az idei tervezett 18 millió forintos iparűzési adóból is csupán kilencmillió folyt be. Az elmúlt években több milliárdnyi pályázati forrás érkezett a településre, sokat fejlődött a falu. Erre a fordulatra azonban senki nem számított. Kovács Béla azt latolgatja, hogy az eddig pályázaton szerzett vagyontárgyak - teherautók, traktorok, ingatlanok - egy részét eladják, s a befolyó összeget szociális célú kiadásokra fordítják.

Már most sorban állnak az önkormányzatnál a családjukat féltők, s az egyedül élő kisnyugdíjasok. Tűzifáért, segélyért kilincselnének, de adni nem nagyon van miből. A szociális tűzifa némi segítséget jelenthet, hiszen a kétezer lakosú falu 450 köbméternyi fához juthat a Pétervásárai Erdészettől. Ennek egy része már megérkezett, de sajnos többnyire idei vágású fát szállítanak, ami tüzelésre nem igazán optimális. A helyi rendelkezések szerint a rászorulók - nagyon sokan vannak a községben - másfél köbméterre jogosultak idén. Ezt a mennyiséget ugyan házhoz szállítják, de jelenleg 820 forintos gázolajat kell tankolni a járműbe, hogy célhoz érjen.

Arról is döntöttek, hogy azok a háztartások is jogosultak idén télen legalább egy köbméternyi tűzifára, ahol az egy főre eső átlagkereset nem haladja meg a 142 500 forintot.

- Nehéz lesz itt igazságot tenni az elkövetkező hónapokban - foglalja össze a helyzetet a falu első embere.