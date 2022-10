Sok élményt, számos szép emléket köszönhetnek a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola diákjai és pedagógusai az Erasmus+ diákcsereprogramnak. Az elmúlt években sok európai országba ellátogathattak, hogy megismerkedjenek más nemzetek diákjaival, kulturális értékeivel, a külföldi oktatási módszerekkel.

A legutóbb október 1-je és 10-e között négy péterkei diák és három tanára juthatott el Finnországba – tudatta portálunkkal Braun Péter, az iskola igazgatója.

A diákcsereprogramnak ezúttal Lappföldön, a finn-svéd határon található Tornio városa adott otthont. A helyi Putaan Koulu középiskolás tanulói fogadták a magyar diákokat és mutatták be intézményüket.

A péterkei tanulók részt vehettek háztartástan, testnevelés, finn, svéd, társadalomtudomány, kémia, biológia és földrajz órákon is. Betekinthettek a finnek mindennapi életébe is a vendéglátó családok segítségével. Délutánonként volt lehetőség falmászásra, bowlingra, szaunázásra vagy kirándulni a szomszédos Svédországba is. A tanárok számára a Finnországban eltöltött idő jó alkalmat nyújtott a tapasztalatcserére.

Az iskolai programokon túl a kulturális tevékenységek, kisebb-nagyobb túrák is emlékezetesek maradnak. Jártak az északi sarkkörön és azon túl is, Pörröporoban, túráztak Aavasaksa dombjain, megismerkedtek a svéd Kukkolaforsen város nevezetességeivel.

A Télapó lakhelyét, Rovaniemi városát is felkeresték, végül Helsinkiben töltöttek pár napot, ahonnan tengerjáró komppal Tallinnba, Észtország fővárosába is elhajóztak.

A finn diákok jövő januárban érkeznek Pétervásárára, ahol szeretnék viszonozni vendéglátóik kedvességét.