Hétfőn Nagyrédére látogattak a Kutyaköztársaság Alapítvány munkatársai és terápiás kutyáik, hogy az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a helyi könyvtár jóvoltából a Nagyrédei Gondozási Központ idős lakóinak tartsanak bemutatót. A helyi Molnár József Közösségi Színtér, Könyvtár és DJP Pont arról is tájékoztatta portálunkat, hogy Földi Mónika, az alapítvány vezetője előadást tartott a terápiás-, segítő- és munkakutyák feladatairól, kiképzésükről, sokoldalú alkalmazásukról. Az ismertető után utána be is mutatta a kutyákat munka közben.

Forrás: Molnár József Közösségi Színtér, Könyvtár

Az idősek érdeklődve hallgatták, hogy mennyi munka is rejlik a hosszadalmas kiképzési folyamatokban, s nagy élvezettel figyelték a két kutyust.

Queen és May egyszerűbb és nehezebb feladatokat végzett el hibátlanul, majd bezsebelték érte a sok simogatást, vakargatást, jutalomfalatkákat.

Az ebek a kiképzőjük folyamatos felügyelete alatt körbesétálhatták a gondozási központ társalgóját, ahol az idősek külön-külön is simogathatták a négylábú segítőket. Kérdéseket tehettek fel, állattartási tanácsokat kaptak, röviden elmesélhették a kutyákkal kapcsolatos történeteiket. Az előadás végén Tóth Krisztina költőnő humoros, állatokról szóló verseit hallgathatták meg a résztvevők.