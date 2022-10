A találkozókon általában nyolc-tíz kórus vesz részt. Az előző években erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, szlovéniai, lengyel és hazai dalosokat is fogadtak ezeken az alkalmakon. Az elmúlt két évtizedben több mint 120 kórust láttak vendégül, pályázati, önkormányzati és egyéb támogatók segítségével.

Másik nagy rendezvényük évenként az adventi-karácsonyi hangversenysorozat, amelyre Észak-Magyarországról, de a határon túlról is több meghívást kapnak. Adventkor minden hétvégén adnak valahol koncertet. Bemutatkozásuk minden évben nehéz sorsú, hátrányos helyzetű közösségnek szól.

Nagy Józsefnétól megtudtuk, a céljuk továbbra is a kórus rendszeres minősítésével a szakmai előrehaladás, a magasabb szint elérése. Repertoárjukban a klasszikus zeneszerzők művein, népdalfeldolgozásokon, egyházi műveken túl könnyűzenei kórusfeldolgozások is szerepelnek. A kórustalálkozó népszerű program évről évre. Nemcsak a helyi lakosság és a környéken vendégeskedő üdülők számára nyújt szórakozási lehetőséget, de a járás és Eger zenekedvelő közönségének is. Minden évben nagy sikert arat a rendezvény. Idén is arra számítanak, hogy a helyi és környékbeli zenerajongók megtöltik a templomot.