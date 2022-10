Árva, örökbefogadásra váró állatokat hoztak magukkal az Egri kutyamenhely munkatársai, akik szoros kapcsolatban állnak az iskolával, hiszen a tanulók rendszeresen különböző adományokkal segítik a négylábúak ellátását, mint tették azt most is, amikor pénzt, kutyaeledelt, illetve takarókat gyűjtöttek az ebek részére. Lehetőség van mindezeken túl arra is, hogy a diákok a menhelyen töltsék el a tanulmányaik idejére előírt 50 órás önkéntes szolgálatukat. Egzotikus állatokkal – köztük például kígyóval, fehér galambbal, madárpókkal – ismertette meg az érdeklődőket Kelemen Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.