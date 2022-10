Ha a gyilkos galóca összekerül a többi, nem mérgező fajtával, már az is elég ahhoz, hogy a belőlük elkészített étel végzetes legyen. Mivel a mostani, esős időszak kedvez a gombák megjelenésének, így a Heves Megyei Kormányhivatal hivatalos honlapján fokozottan kéri a lakosságot, hogy az erdőn összeszedett gombákat minden esetben vizsgáltassák be hivatalos gombaszakértővel. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya közleményében a megelőzés jelentőségét hangsúlyozza. Fontos, hogy csak a gombaszakértő által bevizsgált gombát fogyasszuk el, ugyanis a gyilkos galóca esetében akár 8 vagy 24 óra is eltelhet az első tünetek jelentkezéséig, ami nagyon veszélyes lehet.