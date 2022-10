– Vezetőjeként üdvözlöm, hogy a többségi tulajdonos EVAT Zrt. vezérigazgatója belső vizsgálatot rendelt el a kreált, vélhetően hamis információkra felépített koncepciós eljárásban, aminek lezárását követően megosztom az “eredményt” valamennyi hírportál felületén, akik a lejáratásomban közreműködtek. Nem lehet véletlen időzítés “a botrányos fakivágási” ügy kirobbantása, éppen egy nappal közgyűlés előtt, melyre már elő volt készítve a menesztésem. A zárt ülésen meghozott döntést követő képviselői magyarázatok, a céget és személyemet érintő további becsmérlések, csak szánalmas magyarázatát adták arra a feltételezésemre, hogy miután “nem jött be” a számla nélküli munkavégzés, mint ok, kármentésként és további indokként a szokásos mantrát sulykolták: koszos a város, nincs lenyírva a fű, és elfogyott a türelem. Az nem fogyhat el, ami kinevezésem óta egy percig sem létezett, hiszen megbízásom kezdetétől folyamatos lejáratásként és eszközként céltábla vagyok, sajnos rajtam keresztül a cég is. Soha nem állítottam, hogy a Városgondozás Eger Kft. tökéletesen és kiválóan végzi a munkáját. Sok esetben magam is elismerem, ha hibát követtünk el. Egyet azonban állíthatok a cég irányítójaként mindent elkövetek, hogy valamennyi körülményt – finanszírozást, technikai adottságokat, humánerőforrást – és feltételt figyelembe véve a megbízásoknak, a szolgáltatások megrendelőinek, elfogadható színvonalon eleget tegyünk – írta.