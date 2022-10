Az állatok világnapja alkalmából a héten több tanintézménybe is kapott meghívást a nagyfügedi székhelyű Új Nap Közhasznú Egyesület, számolt be portálunknak Bozsik-Pál Yvett, az egyesület elnöke.

– Hétfőn délelőtt Adácsra látogattunk el a Szent Jakab Katolikus Általános Iskolába. Sonár, Ulti, Hurutka és Kurpy kutyáink révén, a felelős állattartás oktatásán kívül egy kis kutyabemutatóval és személykereséssel is kedveskedtünk a gyerekeknek. Köszönjük a tőlük kapott kedves rajzokat. Aznap jártunk Gyöngyösön a Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodában is. Itt is minden évben nagy szeretettel várják a kutyusaik látogatását. A vezetőség és az óvónők fontosnak tartják, hogy minél kisebb korban elkezdődjön a kisgyermekek megismertetése a felelős állattartással. Kedden délelőtt Boconádra látogattunk el, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába. Beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogyan lehetnek jó gazdái az állatoknak, és itt sem maradhatott el a bemutató. Sonárt és Kurpyt szinte agyonszeretgették az iskolások. A legnagyobb siker az volt , amikor Sonár megkereste az elbújt gyerekeket. Boconádról Gyöngyösre indultunk az Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. Elkísértek bennünket kutyasulink a Mard-El 25 Kutyatanoda tanulói is. A szokásos beszélgetés és bemutató mellett személykeresés során Sonár és Ulti gyönyörűen megtalálták az elbújt gyerekeket. Kurpy viszont csak dajkáltatta magát. Nagy büszkeség számunkra, hogy két gyermek is erősítette a csapatot: Kovács Olika itt volt Happyvel, Belkovics Máté pedig Tobyval. De természetesen a többiekre is nagyon büszkék vagyunk: Jánosi Gábor Ultival, Kis Luca Szpike-kal, Molnár Virág Mimivel, Demeter István pedig Qvick-kel szerepelt. Hálásan köszönjük az adományokat, amelyeket az egyesületünk és mentett kutyáink támogatására valamennyi intézményben gyűjtöttek. A programunk az elkövetkező napokban is folytatódik más iskolákban és óvodákban – foglalta össze Bozsik-Pál Yvett.