Az irodalomtörténész által az író egri életéről is számos részletet megtudhattunk. Elmondta, Gárdonyit egy színes egyéniségnek képzeli el, és a műveit is ez alapján csoportosítaná. Az író legszínesebb világa a novellák és a kisregények, neki a kék szín jut róla eszébe. Narancssárgának képzeli a versmondó Gárdonyit, aki nagyon szerette a gyerekeket. Gyakran a kicsik hazáig kísérték őt, miközben meséket mondott nekik. Érdekességként az író naplójából kiderült az is, hogy pontosan száz évvel ezelőtt ugyanilyen állapotok voltak Egerben és környékén, mint most. Írásában úgy fogalmazott, hogy meggyulladt a világ, a kutak kiszáradtak, a források elapadtak.

– Az irodalom mindig nagyon jól összekovácsolja az embereket. Rájöttünk, hogy ez nem csak egy fotelben olvasandó könyvről szól, hanem közösségépítő szerepe is van – emelte ki az irodalomtörténész.