Nyitrai Zsolt közösségi oldalán arról számolt be, hogy a pénzügyminiszterrel és csapatával együtt dolgoznak például az agrárium és a vidékfejlesztés, valamint a nyugdíjpolitika területén, de külön figyelnek az otthonteremtési és fogyatékossági támogatásban részesülők helyzetére is.

Kiemelte: a Varga Mihály pénzügyminiszternek ebben a szankciós infláció okozta nehéz helyzetben is az az első, hogy a lehetőségekhez képest megvédje a gyermeket nevelő családok és a nyugdíjasok juttatásait.

– Ma azt mondta nekem, hogy ha okosan és keményen dolgozunk, akkor ebben a nehéz környezetben is elkerülhető 2023-ban a recesszió és 2024-ben akár visszatérhetünk a növekedési pályára - osztotta meg a jó hírt Nyitrai Zsolt.