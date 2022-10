Magam sem sejtettem, hogy éppen kinyitok egy ajtót. Úgy véltem, beszélgetünk egyet a kórról, aminek még az elnevezése is szinte tabu – tüdőrák –, bárhol, semleges helyszínen; elmondom jelenidőm minden búját-baját, és megyünk tovább, ahogyan menni szokás. Amolyan „how do you do”-szeánszra számítottam, ahol a kérdésre nem udvarias választ adok, hanem – mint valami kelletlen ismerős – elmesélem az egész történetemet.

Csakhogy terveimmel ellentétben kinyitottam azt az ajtót. Nagyon sokan jöttek be rajta, tolongtunk, és a szeretetetek könnyel töltötte meg a szemem. Nem is győztem mindenkinek megszorítani a kezét, talán csak párás pillantásokat szórtam szét, miközben a lábam megrogyott az együttérzések súlyától.

A helyiségből azonban egy másik ajtó is nyílt, egy aprócska titokszobáé. Többen ide is követtek: megszabadultak sorsuk nyomasztó mázsáitól, ki nyíltan, ki pedig privátban, mintha gyóntatószékben ülnénk, és én csak kapkodtam a fejem: ily sokan lennénk? Ennyi embernek volt szüksége egy mécses halvány pislákolására, mint valami jelre, hogy megmutathassák: igen, így is van létezés kerek e világon?Örülök, hogy kinyitottam az ajtót. A kanóc lángol, nem tévesztjük szem elől egymást.