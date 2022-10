Egerben az Új Akropolisz Filozófia Iskola szervezésében újabb előadássorozat indul október 13-án, csütörtökön este hét órától. A Törvényház út 25. szám alatti Filo-Ponton ezúttal arra a kérdésre keresik a választ, hogyan válhatunk erősebbé, jobbá, boldogabbá.

Az érdeklődők hetente találkozhatnak az előadókkal, akikkel az élet lényeges kérdéseit igyekszenek körüljárni a Kelet és Nyugat bölcseinek szellemi hagyatékára és a résztvevők tapasztalataira is alapozva. A most induló sorozatban arra is választ keresnek, hogy mi kell egy jó közösséghez, illetve hogyan alakítsuk a jövőt.

A beszélgetés közben egyszerű gyakorlatokat is mutatnak, amelyek kapcsolódnak a témákhoz és hagyományokhoz, és segítenek természetes képességeink erősítésében, mint például a figyelem összpontosítása, az emlékezet, képzelet, érzelmi folyamataink uralása, akarat.

A csoporthoz az első három alkalommal lehet csatlakozni október 13-án, október 20-án és október 27-én. A sorozat havidíjas, azonban az első alkalmon a részvétel díjmentes.