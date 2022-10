– Nagyon fontosnak tartom a kötetet és a témaválasztást, elsősorban azért, mert az egri vár kultusza identitásképző erővel bír, elsősorban a helyiek számára. Országos kitekintésben pedig az egyik leglátogatottabb történelmi emlékhelyről van szó. A kötet szerzője dr. Petercsák Tivadar, muzeológus, néprajzkutató, az MTA doktora, az egri vár egykori főigazgatója, illetve Eger és a térség történetének szakavatott kutatója. Megtisztelő volt vele együtt dolgozni – mondta Nagy Andor, a Líceum Kiadó vezetője a Dobó István Vármúzeumban tartott kedd délutáni könyvbemutatón.

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek arról beszélt, hogy a kultusz nagyon fontos része az identitásunknak. A várnak, mint épített örökségünk egyik legemblematikusabb épületének fontos szerepe van ebben, s büszkének kell lennünk erre. – Azt kívánom a városunknak, a várnak, hogy ez a kultusz éljen tovább, erősödjék, gazdagodjék és gazdagítson bennünket is – emelte ki.

– Nagyon sok munkáját, értekezését olvashattam már dr. Petercsák Tivadarnak. Ezek mindig nagyon alaposak, tudományosak, összetettek, ugyanakkor könnyűek és közérthetőek. Úgy gondolom, hogy ez a könyv sem fog elmaradni a többi munkájától, és talán ennek az évnek a megkoronázása is lehet – emelte ki Minczér Gábor, alpolgármester.

– Amikor átadta Tivadar a könyvet, mindössze két este alatt kiolvastam. Két érzés fogalmazódott meg bennem a kötet befejezése után. Az első a szerénységre való intés, ugyanis végigolvasva a könyvet rájöttem, hogy mégsem tudok annyit erről az időszakról, mint gondoltam. A vár és az ostrom utóéletét, valamint a vár kultuszát illetően rengeteget tanultam belőle. A másik érzés pedig a büszkeség volt. Büszke vagyok arra, hogy a Dobó István Vármúzeum dolgozója lehetek, hiszen a kötetből kiderült, hogy az egri vár kultuszának a XX. század utolsó harmadában a legnagyobb őrzője és gondozója a vármúzeum volt – emelte ki dr. Kelenik József, a vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese.

Dr. Veres Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense, a Néprajzi Múzeum főigazgatóhelyettese mutatta be a könyvet.

– A szerző legújabb kötete 160 oldalon, 217 színes és fekete-fehér képpel, elegáns borítójával várja olvasóit. A szerző évtizedek óta kutatja az egri vár kultuszának történetét, összefüggéseit, és a témában korábban is jelentek meg írásai. Ebben a kötetben azonban minden eddiginél átfogóbb képet kívánt adni, melybe számtalan új elemet is beépített. A mű azonban nem száraz kutatási összefoglaló, ezt a nagyszámú jó minőségű illusztráció is jelzi, hogy szélesebb közönséget kíván elérni – hangsúlyozta a docens.

Az esemény végén dr. Petercsák Tivadar, a könyv szerzője megköszönte minden közreműködőnek a segítséget, hogy létrejöhetett a kötet, majd egy közös koccintással ünnepeltek.