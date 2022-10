A magyar romantika időszakának művészetét mutatja be a Dobó István Vármúzeum újonnan megnyílt kiállítása.

– A romantika kora tulajdonképpen a nemzetállam kialakulásának ideje is, a kettő szinte elválaszthatatlan egymástól. Ez azért olyan fontos, mert mi magyarok is ekkor váltunk nemzetté. S ha romantika, akkor máris az érzelmek hullámhosszán vagyunk, ezért nagyon találónak tartom a kiállítás címét. Büszkeség lehet számunkra, hogy olyan utcákban járhatunk, ahol Petőfi is megfordult, hiszen 1848 februárjában Egerben töltött néhány napot. Ennek lassan 180 éve, mégis a városról írt soraiból megtudhatjuk, milyen érzelmeket váltott ki a költőből az itt töltött időszak – mondta dr. Pajtók Gábor, az egri térség országgyűlési képviselője.