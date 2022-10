A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében. Egyrészt ismerni kell a közlekedés szabályait, másrészt – bár a KRESZ nem tiltja a biciklizés előtti alkoholfogyasztást – a kétkerekű vezetésére alkalmas állapotban kell lenni. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ittas kerékpárosok által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma az elmúlt húsz évben a felére csökkent ugyan, de még így is 227 ilyen eset történt tavaly.

Több okból fizethetünk biciklisként komoly árat, akár már csekély mértékű szeszes nedű elfogyasztása után. Leskó Diána, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régiója kommunikációs munkatársa arra hívja fel a figyelmet, hogy a kerékpárosok esetében a sérülés veszélye egyébként is sokkal nagyobb.

– Nincs karosszéria, ami védené a biciklis testét. Van, aki önhibájából esik el, de gyakori, hogy akár busz, akár más gépjármű gázolja el a kerékpárost. Egy gázolás során a biciklis gyakran a jármű alá kerül, átmegy rajta a kerék, ami gyakran nagyon súlyos sérüléssel, sőt halállal jár. Bár nagyon nagy sebességet nem lehet a kerékpárral elérni, így a nagy erejű ütközés ritka, de azért akár ez is előfordulhat. A különböző végtagsérülések a leggyakoribbak a balesetek során. Mivel, sajnos, sokan nem viselnek védősisakot kerékpározás közben, főleg az, aki már esetleg alkoholt is fogyasztott, nagyon gyakori a fejsérülés. Növeli a rizikót, ha valaki kivilágítatlanul, láthatósági mellény nélkül, sötét ruházatban közlekedik este – fogalmazott portálunknak Leskó Diána.

Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos weboldalának közleménye szerint a rendőrség tapasztalata az, hogy a kerékpárosok nem minden esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat. Jellemző továbbá az is, hogy alkoholfogyasztást követően a biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban bicikliznek. A közlemény kiemeli: annak ellenére, hogy a Kresz nem tiltja a szeszes ital fogyasztását kerékpározás előtt, tilos kerékpározásra alkalmatlan állapotban biciklivel közlekedni! Amennyiben valaki ilyen állapotban ül kerékpárra, akár szeszes ital fogyasztása miatt, akkor szabálysértést követ el. A rendőrség hangsúlyozza, hogy az alkoholtűrő képesség egyénenként eltérő, de a vezetési képességekre már a legminimálisabb alkoholfogyasztás is negatív hatással van. Az alkoholos befolyásoltság csökkenti a reakcióidőt, bizonytalanná teheti a kerékpárost, ezáltal fokozott baleseti kockázatot jelent, amely nemcsak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.