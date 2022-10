A hagyományos koporsós temetés manapság több százezer forintra rúghat, épp ezért sokan a hamvasztás mellett döntenek, amikor szerettüknek végső búcsút mondanak. A megyei települések temetőiben szinte mindenütt megtalálhatók az urnafalak, s ezekre egyre nagyobb az igény.

Sirokban jelenleg egy urnafal található, ahol huszonnégy helyet alakítottak ki. Gondolkodtak a bővítésen is, de egyelőre elhalasztották ennek kivitelezését. Tuza Gábor polgármester azt mondja, tapasztalataik szerint egyre inkább az a gyakorlat a családokban, hogy a már meglévő, előre megváltott sírhelyekbe helyezik az elhunyt rokonok hamvait. Itt 25 évre válthatják meg előre a helyeket húszezer forintért. Aki szeretné ezekbe helyezni a hamvakat, néhány ezer forint kiegészítést fizet.

A kiadásokat tekintve Bükkszenterzsébeten is ez a gyakorlat. A faluban is egyre nagyobb az igény az urnás elhelyezésre. A jelenlegi urnafalban húsz helyet alakítottak ki, de hamarosan újabb hasonló létesítményt építenek – tudtuk meg Ortó Szilárd polgármestertől. Itt is terjed a gyakorlat, miszerint az előre megváltott, régebbi síremlékekbe helyezik a hamvakat. Ezért nem kérnek külön pénzt. Feltehetően a temetkezési költségek drasztikus drágulása miatt mára jóval többen választják a hamvasztást, mint a hagyományos, koporsós temetési szertartást.

A napokban számoltunk be arról, hogy Lőrinciben idén április végén állították fel a temető bejáratához közel az új urnafalkert első elemét, amiben – ha a két-, illetve háromhelyes kazetták mindegyike kihasznált – csaknem kilencven elhunyt fér el. Kialakították a helyet a bővítésre, valamint a megvilágításra is. A fedőlapokon lehetőség nyílik feszület és az elhunyt fényképének a kihelyezésére is. Egy hónappal később, májusban a képviselő-testület döntött a díjszabásról is. A negyvenszer 40 centiméteres 200 ezer, a szokásosnál kisebb urnahelyes kazettáért 300 ezer, a hatvanszor 40 centis, három urnát befogadó fakkért pedig 350 ezer forintot kell leróni, 25 év elteltével pedig meg kell váltani az urnahelyet. Ha valaki előre szeretne élni a kegyeleti szolgáltatás igénybevételével, azaz az urnahely megváltásával, a vételár ötszörösét, vagyis mérettől függően 1,5–1,75 millió forintot kell kifizetnie. A településen sokan adtak hangot azon véleményüknek, hogy ezek az árak elfogadhatatlanok.

Pétervásárán az emelkedő igények miatt idén novemberben adját az újabb huszonnégy kazettás urnafalat. Eged István polgármester tájékoztatása szerint az elmúlt években is folyamatosan nőtt az igény e temetkezési formára. A városban idén tekintették át a díjszabást, s úgy döntöttek, hogy augusztus 1-jétől drágább lesz a sírhelyek megváltása a pétervásárai önkormányzat által fenntartott temetőben. Az árak hét éve nem változtak.

A grémium az érvényben lévő sírhelymegváltási díjtételeket utoljára 2015 elején emelte a jelenlegi szintre. Akkor vezették be a régi sírhelyek kedvezményes újraváltását, amelynek rendezésére több év türelmi időt biztosított a helyhatóság.

Az idevágó törvény szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell vizsgálni, ám az utóbbi években erre nem volt lehetőség. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény úgy rendelkezett, hogy idén június 30-ig díjat nem emelhettek, illetve újat nem vezethettek be.