Barna medvét fotózott az egyik kamera a Bükk nyugati peremén, lakott településtől távol - számolt be róla Facebook-oldalán a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület.

Mint írták: a példány valószínűleg azonos az Egererdő Zrt. által idén június 23-án megfigyelt medvével. A BNPI munkatársait értesítették a megfigyelésről.

Korábban portálunkon is többször beszámoltunk már medveészlelésről, júniusban arról számoltunk be, hogy egyre több medve jár Heves megyében is, augusztusban pedig arra hívtuk fel a figyelmet, hogy medvék idén ősszel is vendégeskedhetnek a Bükkben.