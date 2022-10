Nagyjából ennyit a körülményekről. Ami sokkal érdekesebb, a kezelőhelyiségben összegyűlő emberek viselkedése, egymáshoz és a betegségükhöz való viszonyulása. Miután egy-egy adott napon kapjuk meg a szérumot – én például minden harmadik szerdára vagyok beosztva –, hamarosan megismerjük, legközelebb pedig már ismerősként üdvözöljük egymást, tegeződünk, érdeklődünk a másik hogyléte felől.

Nincs különbség köztünk és a „kintiek” között abban, hogy mindenki a jellemének, a habitusának megfelelően megfelelően viszonyul a dolgokhoz. Mint említettem, én ez alatt a pár óra alatt ülök a „fotelemben”, fészkelődök, mások pedig fekszenek az ágyon, ki magába roskadva, csendesen, ki harsányan és közlékenyen, mások pedig érdeklődően, de csendben figyelve. Vannak, akik talán szunyókálnak is, egyesek időnként megkérik a nővért, hogy segítsen kényelmessé tenni fekhelyüket, szóval, olyanok vagyunk, akár egy random társaság, amelynek tagjait ki-ki saját sorsa kényszerítette ugyanazon fedél alá.

Akadnak, akik kérdés nélkül is beszélnek betegségükről, az odáig vezető útról, előéletükről, sőt, a családjukról, netán családi tragédiáikról is. Még bátorítani sem kell őket, szerintem jól jön nekik, hogy kibeszélhetik keserveiket egy olyan körben, ahol – úgy gondolhatják – nincs helye az elkendőzésnek. A többség nem ilyen, hanem csak hallgatja mások történeteit, bár vannak, akik később bekapcsolódnak, s ha kérdezzük őket, válaszolnak is. És olyanok is fekszenek az ágyakon, akiket csak akkor veszünk észre, ha az infúzió kifutásával felcihelődnek és elköszönnek.

Mint már említettem, én azelőtt nem voltam kórházba járó fickó, de szerintem egy „rendes”, hagyományos kórteremben is hasonlóképpen működhetnek a dolgok: panaszok, élettörténetek, jó tanácsok arra vonatkozóan, kinek milyen kezelés vált be. Utóbbi itt is általános: a kemoterápiát, bár számos fajtája van, többnyire hasonló mellékhatások kísérik, s ezekre mindenki szervezete másképpen reagál. Hányinger, szájüreg-sebesedés, szűnni nem akaró csuklás, a szemek könnyezése, időleges romlása, hajhullás, bőrkiütések, izomfájdalom, aluszékonyság, székrekedés vagy éppen hasmenés – és ez még nem minden. A rutinos betegek előbb-utóbb kitapasztalják, melyik nyavalyára mi a leghatásosabb ellenszer, és esküsznek rá, megosztva másokkal is önnön terápiájukat.