Olykor fel is püffedtem, leginkább az arcom. Amikor megláttam az abban az időben rólam készült fotókat, mindentől elment a kedvem, vagy ha nem is mindentől, de a tükörtől mindenképpen. A hiúsági kérdések tulajdonképpen a kevésbé számottevőek, noha az ember hatvan év felett már ezekre is ad, hiszen a remény megmarad az örökké fiatalnak maradásra.

Sokkal nagyobb baj, ha az életminőséget éri támadás. Márpedig annak nevezhető, ha az aktivitás az egyik napról a másikra leáll, vagy ha a szokott napi gyakorlatból kizökkensz. Ezért is örültem, amikor a hosszú betegállományt követően visszatérhettem a munkához. Ám hosszú út vezetett idáig, hiszen az orvostól orvosig járás nem ért véget: idő közben elment a látásom, és a lábam is felmondta a szolgálatot. Ezekről legközelebb számolok be.