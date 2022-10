Korábban is többször írtunk már a betontömbökről, amelyeket a környéken élők egy része üdvözölt a másik része szerint viszont teljesen értelmetlenül sikerült lezárni egy közutat, ellehetetlenítve a közlekedést. Eredetileg a nagy forgalom miatt a környéken élők megsegítésére került a Puky utcába négy betontömb. Mint kiderült, az Breznai–Puky–Keglevich utcák forgalmi rendjének – a lakosság számára elfogadható – kialakítása érdekében január végén kétszáz tájékoztató levelet és véleménykérő kérdőívet küldött az önkormányzat az érintett utcák lakóinak, akik négy kidolgozott lehetőség közül választhattak. Több, az utcában élő olvasónk is arról számolt be, a közlekedési kultúra vezetett oda, hogy betontömbökkel kelljen lezárni az utcát, sokan voksoltak erre.