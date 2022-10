– Az első napon Alessandro de Rosa, milánói zeneszerző a filmzenébe, Buglya Sándor a dokumentumfilm világába vezette be a résztvevőket az Eszterházy Filmnapokon. Aznap zárásként, az Uránia mozi teltházas vetítésén nagy sikerrel mutatkozott be első egészestés munkájával - Zanox című filmvígjátékával - Baranyi Gábor Benő, az Eszterházy Károly Főiskola egykori hallgatója. Másnap Borbás István, Stockholmban élő operatőr tartott mesterkurzust, amelynek fókuszában a Cannes-ban díjazott Dalok a második emeletről című film elkészítése, a nagyszabású, építészeti-képzőművészeti hátteret is igénylő munka kulisszatitkai voltak.

A Filmnapok versenyblokkjában, s mozgóképes hallgatók gyakorlati órákon készült munkáikkal szerepeltek, a közönségszavazást szerint a legjobb egyperces film a Fiú a vízből, amely Mezei Márk munkája. A legjobb animációs és kisérleti film a Vagyok, Szolnoki Zsófia rendezése, a legjobb fikciós film megosztott díja: - Horváth Zsombor Csiga című etüdje, és a Varga Krisztina - Verényi Rebeka alkotópáros Kávé című munkája között oszlott meg. A legjobb dokumentumfilm pedig Poscher Dominik Vigyázz! gyermekek! című kisfilmje lett.