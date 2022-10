Mint megírtuk, az egri vár legmagasabb pontján, a délkeleti ágyúdombon – a helyreállításokhoz kapcsolódó régészeti kutatás során – egy bronzból öntött, legalább négyszáz éves ostromágyú került elő.

Akkor dr. Kelenik József, a vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese elmondta, hamarosan ideiglenes helyre kerül az ágyú, hogy a nagyközönség is lássa, a végleges helyére viszont talapzatot kell építeni a súlya miatt. Restaurátorok veszik majd kezelésbe, megvizsgálják, megröntgenezik, hiszen az ágyúcsőbe ágyúgolyó ragadt.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Csütörtökön reggel már végleges helyére is kerül.

– Mivel megemelte a daru, már tudjuk a súlyát, ami közel 2,2 tonna. Lényeges, hogy van benne egy ágyúgolyó. Valószínűleg a csőrobbanás ennek az ágyúgolyónak a kilövését követően történhetett, pontosabban a kilövés nem történt meg. Szinte egyre bizonyosabb, hogy az 1596-os ostromban részt vehetett ez az ágyú, azt követően pedig itt helyezték el az ágyúdombban. 1690-ben, amikor visszakerült magyar kézre a vár, már szerepelt a leltárban ez az ágyú – tájékoztatta portálunkat dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.

Kifejtette továbbá, hogy vannak még izgalmak az ágyúval kapcsolatban. Szerdán a végvári konferencián elhangzott: az egyik előadó pár éve megtalált egy rajzot a prágai levéltárban. A Zinzendorf várkapitány által ábrázolt alkotás megjelenít egy repedt török ágyút az ágyúdombon. Ezt még a továbbiakban vizsgálni fogják, mert ez egy érdekesség, hogy előkerült az 1703-as időkből ez a rajz, ami akár ezt az ágyút is megjelenítheti.

– Az ágyút a kazamata bejáratához tettük, és azt tervezzük, hogy itt marad. Egyrészt a súlya miatt sem egyszerű a mozgatása, ekkora terhet nem lehet födémre tenni. Másrészt úgy gondoljuk, itt lesz a legjobb helyen, mert ez a hely elég árnyékos és forgalmas is. Gondolkozunk azon, hogy valami tető kellene fölé, hogy az időjárási viszonyoknak ne legyen kitéve. Már nem rakjuk vissza az ágyúdombra, műtárgyvédelmi szempontok miatt sem, hiszen bronzból öntött ágyúról van szó. Szeretnénk alá készíttetni ágyútalpat is, hogy visszakerüljön ágyúállásra, amihez reméljük, lesznek támogatóink – mondta az igazgató. Hozzátette: folytatódnak az ásatások, a domb feltárása folyamatban van. Most is előkerült egy olyan leletanyag, amit még értelmeznek a kollégák, ez vélhetően egy ágyúállás. Emellett több kerámia, pénzérme is előkerült, ezeknek a vizsgálata folyamatosan zajlik.

A több mint négyszáz éves ágyú felfedezése azért igazi szenzáció, mert teljes ágyúcsövek ritkán és csak kivételes szerencsével őrződnek meg. Emellett ez az ágyú hírmondója a vár izgalmas történetének, feltehetően látta Eger tragikus elestét 1596-ban, a török kiűzését 1687-ben, majd Rákóczi fejedelem ünnepélyes egri bevonulását 1705-ben.