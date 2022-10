Lőrinciben december elsejétől megszűnik az úgynevezett vendégétkeztetés, vagyis az önkormányzat konyhájáról nem szállítanak ki ételt a lakosságnak, csak az intézményeknek főznek majd. Egyebek mellett erről is döntött csütörtöki ülésén a képviselő-testület. Az intézkedésre takarékossági okokból volt szükség.

A tanácskozáson jelen volt Fillér Csaba, a Vízmű hatvani üzemvezetője is, aki elmondta: a településszerte végzett munka során keletkezett burkolatfelbontásokat, gödröket november közepéig helyreállítják. Azért késlekednek, mert nincs elég emberük, ezért külső vállalkozásokat is be kell vonniuk a feladatba.

A testület 600 ezer forint támogatást szavazott meg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapítványának. Víg Zoltán polgármester megjegyezte: az összeget a gyermekek érdekében átutalják, de elvárják, hogy az iskola vezetése vegye ki részét a közösségi feladatokból, például legyenek jelen az ünnepségeken.

Elhangzott az is, hogy a polgármesteri hivatal az igazgatási szünetben, azaz december 22-étől 29-éig zárva tart. A helyben működő kormányablak is csak az igazgatási szünetben nem fogadja az ügyfeleket, de egyébként nem fenyegeti az a veszély, hogy hosszabb időszakra bezárják.

Végül a grémium döntött arról is, hogy 100 millió forintig élnek a folyószámlahitel lehetőségével, ám az összeget, vagy annak egy részét csak akkor veszik fel, ha a település 2023-as költségvetése ezt indokolttá teszi.