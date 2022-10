– A tükrökben meglátok minden olyan hibát, amelyet utálok magamon. Holott, nem nézek ki rosszul. De melltartó és nadrágfóbiám van, no és bugyi, tehát ezeknek a vásárlásához, megnézéséhez, kiválasztásához nagy-nagy lelki egyensúlyban kell, hogy legyek magammal és előre felkészülök arra, hogy itt bő, ott szorít, itt hurka, itt narancsbőr, még ott is, ahol nincs, de gyűlölöm a próbafülkék tükreit! Mert nem tetszik, amit látok. Vannak olyan boldog molett emberek, akik teljesen rendben vannak magukkal. És vannak olyan molettek, nem molettek, akik ugyanígy éreznek, mint én, és vannak olyanok is, akiket a soványságuk zavar, de olyanok is akik soványok, de mégis ducinak, pejoratívan: kövérnek látják magukat – fejtette ki.

Hozzátette, azon túl, hogy ki hogyan éli meg saját magát, azért nem árt, ha számol egy BMI-t.