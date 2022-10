Egy hónappal később, májusban a képviselő-testület döntött a díjszabásról is. A negyvenszer 40 centiméteres 200 ezer, a szokásosnál kisebb urnahelyes kazettáért 300 ezer, a hatvanszor 40 centis, három urnát befogadó fakkért pedig 350 ezer forintot kell leróni, 25 év elteltével pedig meg kell váltani az urnahelyet. Ha valaki előre szeretne élni a kegyeleti szolgáltatás igénybevételével, azaz az urnahely megváltásával, a vételár ötszörösét, vagyis mérettől függően 1,5–1,75 millió forintot kell kifizetnie.

Noha a közösségi médiában egyes helyeken már akkoriban is megjelentek az erről szóló híradások, az információ abban az időben még „nem verte ki a biztosítékot”. Erre csak a napokban került sor, amikor az önkormányzat lapjában is közzétették az árakat. „Ez nem normális, de az sem, aki ezt elfogadta vagy megszavazta” – adott hangot sarkalatos véleményének az egyik felháborodott kommentelő. Egy másik szerint „már meghalni sem szabad. Ennyi lassan az élőkre sincs, nemhogy szeretteinket el tudjuk méltósággal temetni” – írta. Van, aki szerint ezek az összegek a főváros neves temetőinek az áraival vetekednek, s akad olyan helybeli is, aki úgy tudja, ennyi pénzért egy kisebbfajta telket is lehet vásárolni a környéken. Olvashatók továbbá a közösségi médiában az említetteknél kevésbé szalonképes, minden esetben névvel vállalt vélemények is, amelyek közlésétől azonban eltekintünk.