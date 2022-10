A szülők féltik a gyerekeket, több helyen a házakban is találtak a nyolclábúakból. A családok rettegnek a szongáriai cselőpóktól, ami akár tíz centisre is megnőhet. Egy kislány többet is talált a nappalijukban. A Tények alábbi videójában jól látható, milyen szörnyű látvány egy ilyen pók csípése amellett, hogy életveszélyt is okozhat.

Ahogy korábban írtuk, a Tarnazsadány közepén lévő tó környezetében lakók jelezték az újonnan megjelenő pókokat, amelyek a lakóházak udvarán, de még egyes lakóházakban is előfordultak.