Maga az őszi időszak is messze erősebb, mint az előző években, és bátrabban foglalunk távolabbi időpontokat is. Az év végi adatok is biztatóak, már 5 százalékkal nőtt az ünnepi időszakra szóló foglalások száma 2019-hez képest - osztotta meg portálunkkal Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Mint írta, az év második felében idén nem bővelkedünk hosszú hétvégékben. Valószínűleg ez is felértékeli a mostani négynapos, őszi szünetbe torkolló november elsejei hosszú hétvége jelentőségét az utazók körében. Idén október 24-éig közel dupla annyi foglalás áll bent most, mint 2019. október 24-éig az akkori november elsejei hétvégére. Ennek oka lehet az is, hogy anno mindössze háromnapos volt a pihenő. Ráadásul az idén október 24-éig beérkező, hosszú hétvégére szóló foglalások száma már most meghaladta a 2019. november elsejei hosszú hétvégén leutazott foglalásokat is.

Kiemelte: a legnagyobb belföldi turisztikai régiók közül Észak-Magyarország (26%), Nyugat-Dunántúl (16%) és a Balaton (14%) részesülnek a legnagyobb arányban a foglalásokból. A települések népszerűségi rangsorát Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezetik. Őket követi Hévíz, Szeged, Siófok, Zalakaros és Sárvár. Bár a tökfaragás helyett útrakelő vendégek zöme csak a hosszú hétvégére időzik, vannak olyanok is, akik megnyújtják vagy épp eltolják az üdülést az őszi szünet további napjaira. A szállásadók különböző csalogató ajánlatokkal várják a vendégeket. Jellemző ilyenkor a welcome drink, a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások, de lesz élőzenés vacsora sztárfellépővel és hátborzongató halloweenparti is. Bevett gyakorlat ilyenkor az is, hogy saját szolgáltatásra adnak kedvezménykupont az őket választó vendégeknek, így például a foglalás mellé akciósan választható masszázs vagy éttermi ellátás.