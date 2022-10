A rendezvény megnyitóján Csaba Lajos, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályvezető-helyettese arról beszélt, hogy a részvénytársaság számára nagyon fontos a lakosok egészségtudatosságának támogatása. Ezért is, hogy immár ez a 93. Egészségváros rendezvényük.

– Tizenhárom esztendeje, 2009-ben azért indítottuk el ezt a programsorozatunkat, hogy segítsük a lakosokat abban, hogy minden életszakaszukban egészségesek tudjanak maradni. Ez egy nagyon széles körű összefogás, és örülünk neki, hogy Eger történelmi városában második alkalommal rendezhetjük meg az Egészségvárost – fogalmazott az osztályvezető helyettes a kora délelőtti megnyitón.

Ami pedig a késő délutáni órákig tartó rendezvényt illeti: a szűrések és tanácsadások mellett a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakemberei sokszínű előadásokkal is várták a helyszínre látogatókat.

Az ingyenes szűrésekkel pontot lehetett gyűjteni

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az Agora sátorban olyan témákat boncolgattak, melyek hasznos információval szolgálnak az egészségtudatos mindennapokhoz és a preventív szemlélet kialakításához. Szó volt többek között a csontritkulás megelőzéséről és kezeléséről, a memória működéséről, illetve a lelki egészség fontosságáról is. Az élőben online közvetített előadások a rendezvényt követően is elérhetőek maradnak a Richter Egészségváros Facebook oldalán.

A Richter a Nőkért sátorban számos további életmód-előadáson is részt vehettek a helyszínre látogatók: Szily Nóra közismert pszichológus az élet változásaihoz való alkalmazkodásról és a lelki ellenállóképességről közvetített hasznos információkat a jelenlévők felé. Jaksity Kata műsorvezető, aki a civil társadalomban is fontos kezdeményezések elindítója, a lelki egyensúly megőrzéséről és a női egészségért való felelősségről, továbbá a női betegségek kezeléséről beszélgetett. Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportolónk alaposan meg is mozgatta az Érsekkertbe érkezőket. Ezen felül Béres Alexandra fitness-világbajnok és Molnár Andi táncművész életmódtanácsait is meghallgathatták a helyszínre érkezők.

Rengeteg pénzt gyűjtöttek a kórháznak a látogatók

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A nap végén a Richter Gedeon Nyrt. részéről Csaba Lajos osztotta meg az érdeklődőkkel az alábbi számokat, melyek jelzik, egy nap is milyen sokat jelenthet Eger lakosságának egészségmegőrzésében.

– Az egri Egészségvároson a mai napon több száz szűrést hajtottak végre az Érsekkertben. Ezúttal is bizonyítást nyert az esemény létjogosultsága, hiszen többek között a csontsűrűségmérésen a 209 szűrésből több mint 28 esetben találtak súlyos eltérést, és javasoltak további vizsgálatokat a szakorvosok. Vérnyomásmérésen 299-an vettek részt, melyből 4 esetben extrém magas értéket mértek. Koleszterinszint-mérésen 502-en jelentek meg, és 28 személynek javasoltak további kivizsgálást. A véradáson 69-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy 207 embernek segítettek a résztvevők. Sokan hallgatták meg az előadásokat, az Egészségsétához 193 ember csatlakozott, az online térben pedig 2080 online ponttal járultak hozzá a lakosok az alapadomány növeléséhez. Nagyon elégedettek lehetünk, hiszen a mai nappal a velünk együttműködő egészségügyi intézményeknek már összesen 503 millió 870 ezer 300 forintot adományozhattunk – közölte.

Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója örömmel fogadta az adományt.

– Valamennyi munkatársam és az egri polgárok nevében is nagyon köszönjük ezt a rendezvényt, nagyon hálásak vagyunk az egész napos aktivitásért, amivel közel tízmillió forintot sikerült összegyűjtenünk – mondta a főigazgató.

Rengeteg érdeklődőt vonzott az esemény

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere rendkívül büszke volt a térség lakosságának teljesítményére.

– Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a mai napnak a létrejöttéhez. Az ember, amikor az egészségről, orvoslásról van szó, hajlamos a rosszra gondolni, azonban egész nap mindenki nagyon jól érezte magát, és ezt öröm volt látni. Köszönöm mindenkinek, aki a mai napon részt vett, és ezzel hozzá járult a kórház adománycéljának megvalósulásához – fogalmazott a városvezető.

Mint megtudtuk, kiváló eredménnyel zárult az online pontgyűjtés is. A Richter Egészségváros hivatalos eseményében is követhették az előadásokat azok az érdeklődők, akik személyesen nem tudtak kilátogatni az Érsekkertbe. Az online aktivitás ugyanúgy értékes forintokat ért a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek, mint a személyes részvétel. Az élő, online közvetítésekhez fűzött aktivitásokkal az érdeklődők összesen 624 ezer forintot gyűjtöttek az egészségügyi intézménynek.