GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. A „GYÖNGYÖSI JÓTÉKONY NŐEGYLET” HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1900. OKTÓBER 28.

Nagy idők tanúja.

Falcsik Ferencz ­48/49-iki hovédhuszártizedes folyó hó 25-én 74 éves korában elhunyt. A boldogult már szabadságharczunkat megelőzőleg huszárnak volt besorozva az osztrák hadsereghez de mikor a „Szabadság, Egyenlőség és Testvériség” hármas jelszava a magyar alkotmányért harczba szóllitotta a nemzet fiait ő is többedmagával ott hagyta az osztrák ármádiát és haza jött küzdeni a haza függetlenségéért. Honvédegyletünk testületileg jelent meg vitéz bajtárs folyó hó 26-án lefolyt temetésén és könnyes szemekkel bocsájtotta utolsó utjára a nagy idők dicső küzdelmeinek egyik részesét. Legyen áldott emléke a hazáért küzdött szabadsághősnek.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. MÁRCZIUS 24.

Kosárfonó tanfolyam Hevesen.

Erről már annak idején, midőn megnyilt, megemlékeztünk lapunkban. De oly fontos ez a dolog, hogy ha arra ujból visszatérünk, nem végzünk felesleges munkát, sőt talán az ügynek csak szolgálatot tehetünk.

Kétszer volt már szerencsém a tanfolyamot megnézni. Először még csak a vesszőket faragták, készitették, hasogatták, hogy az majdan a fonásra alkalmas legyen. Ez tehát még csak a kezdet kezdete volt. De már a második látogatásom alkalmával, mely tiz nap mulva történt, a legkellemesebben lepődtem meg. Ugyanis már kész munkát, kész kosarakat találtam, melyeket már e tanfolyam növendékei produkáltak.

Azt hinné az ember, hogy ezeken a kosarakon meglátszik, hogy a kezdet nehézségével kellett megbizkózni, hogy csak szives elnézéssel lehet használni; aki igy gondolkodik, nagyot csalódik, mert oly tökéletes munkálatok azok, hogy tanult kosárfonó kezéből kikerült kosarakkal is bátran fölvehetik a versenyt. Szóval egészen megfelel czéljának, használható, forgalomba hozható, nem lehet ellenök méltó kifogást tenni.

Nagyon okos dolog volt a kezdeményezőtől, Stegmüller Mariska gazd. szaktanitónőtől, hogy ezt a tanfolyamot megnyitotta, s még okosabb dolog volt, hogy nem pipere tárgyakat készittet, holmi mafiából, akarom mondani raffiából, hanem oly dolgokat gyártat, melyek a közszükségletet lesznek hivatott pótolni és azokat kielégiteni.

Igen, nagyitás nélkül lehet mondani, hogy nálunk a szőlőkosarak szükségesek, mert ma már nálunk is nagy mértékben kultiválják a csemegeszőlő termelést és tömérdeket szállitanak el kosarakban. E kosarakat eddig más vidékekről szerezték be, tehát a vagyon, a pénz kivándorlott városunkból. Most azonban itt marad, ami nem csekélység, mert azt hiszem, pár ezer kosárra van itt szükség.

Amig ezek szemlélete tudása örömmel töltött el, egy más jelenség elszomoritott. Elszomoritott, hogy az ismétlő iskolás fiuk távollétükkel tündököltek. Tehát bátran lehet mondani, hogy csak a lányok tanulják a kosárfonást.

Csupán egyetlen egy fiut láttam. Pedig a fiukra is éppen ugy ráférne a kosárfonás tudása, mint az a haszon, mely ebből háramlik. Miért oly indolensek a fiuk a tanfolyam iránt, azt a jelenséget nem tudom magamnak megmagyarázni. Hallottam ugyan, hogy a gazd. szaktanitó ur jövőre ingyenes, ilynemü kosárfonó tanfolyamat akar rendezni. Nagyon szép dolog, hogy a szaktanitó úr ingyenes tanfolyamot szervez, s csak remélhetjük, hogy lesz elegendő érdeklődő.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. JANUÁR 25.

Égő kut.

Csány község szomszédságában, Rosenzweig vendéglős udvarában kút ásással foglalatoskodott néhány munkásember. Fakadni kezdett a víz, mikor egyszerre csak hatalmas lángnyelv csapott ki a mélységből, mely az egyik munkás ruháját megpörkölte, haját és bajuszát pedig a szó szoros értelmében lekapta. A kutásók roppant megijedtek ezen a tüneményen és rögtön abbahagyták az ásást. – Pedig hát nem volt semmi csudálatos ebben a tüneményben. A magyarázata az, hogy a földből kiömlő foszforgázok a levegővel érintkezve lángra gyultak. A kút közelében ugyanis alighanem nagyobb mennyiségű állati vagy emberi csontot temettek el valamikor és abból fejlődtek az idők folyamán a könnyen gyulladó gázok. A munkások különben sulyosabb sérüléseket nem szenvedtek. Mi sem természetesebb, mint hogy a „csoda kutról” a „tűzhányó kutról” már is legendák keringenek a nép körében.